Policiais militares do Grupo de intervenção rápida e ostensiva (Giro) e da Companhia de policiamento com cães (Cpcães) do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado do Acre, apreenderam mais de 13 quilos de entorpecentes e dinheiro na tarde de segunda-feira, 18, no bairro Montanhês.

Os policiais faziam patrulhamento na região quando receberam informações de um endereço que funcionava como ponto de venda de drogas. As equipes policias se deslocaram ao endereço, e avistaram duas pessoas, uma delas transportando um saco tipo estopa que continha em seu interior barras de substâncias entorpecentes. Os militares realizaram a abordagem e ao verificar o interior do saco constataram ser material ilícito (droga), em entrevista com os suspeitos os militares receberam a informação que existia mais drogas no local, foram apreendidos 7,850 quilogramas de substância, possivelmente maconha, 4,830 quilogramas de substância análoga a crack e 613 envelopes aparentando ser cocaína e 428 pedras de crack, além de 2.520,00 reais em dinheiro. As guarnições policiais encaminharam os envolvidos à delegacia de flagrantes (Defla), juntamente com todo material apreendido para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato. Assessoria de Comunicação da PMAC

