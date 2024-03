O Rio Branco e Andirá completam a rodada deste sábado, 16, a partir das 17 horas, no Florestão, com metas bem definidas e distintas. O Rio Branco quer a vitória para chegar aos 9 pontos e deixar muito próxima a classificação para o segundo turno. O Andirá precisa vencer para começar a fugir do rebaixamento.

Muda o esquema

Sem poder contar com os laterais Índio, suspenso, e Peu, lesionado, o técnico Vaguinho Santos resolveu mudar o esquema tático do Rio Branco.

“Vamos iniciar a partida com três zagueiros, mas podemos alterar durante a partida. O mais importante foi a preparação da equipe para o jogo e vamos tentar mais uma vitória”, afirmou o treinador.

Andirá com 3 volantes

No Andirá, o técnico Pedro Balu vai promover a entrada do volante Tragodara na vaga do atacante Willian.

“Vamos começar a partida com três volantes. Não vou montar uma equipe exposta para jogar contra o Rio Branco, mas a meta é tentar vencer”, disse o treinador.

No apito

Rio Branco e Andirá terá Antônio Marivaldo no apito. Carlos Souza e Divanilson Martins serão os auxiliares.

