Os mais de 21 milhões de grupos familiares que vivem em situação de vulnerabilidade social no país e que por conta disso são beneficiários do novo Programa Bolsa Família receberam ao longo da última semana os pagamentos do programa social referentes ao mês de fevereiro. Agora, com a chegada de março, muitos procuram pelas datas em que os repasses deste novo mês serão liberados.

A boa notícia para todas estas famílias é que o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), que é o órgão que administra o programa, já liberou o cronograma com as datas dos pagamentos do mês de março, e este cronograma revela dois tipos de antecipações nesta rodada.

2 Novas antecipações do Bolsa Família confirmadas

Inicialmente, vale lembrar que os pagamentos do Bolsa Família costumam ser realizados de maneira escalonada, ou seja, aos poucos, ao longo dos últimos dez dias úteis de cada mês. Neste período, as famílias beneficiárias recebem segundo a ordem crescente do número final do NIS (Número de Inscrição Social). Ou seja, recebem no primeiro dia as famílias com final do NIS 1, depois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0.

Dessa forma, oficialmente, os repasses de março estão programados para acontecer entre os dias 15 e 28 deste mês. Sendo assim, é importante destacar que nenhum beneficiário receberá antes do dia 15, nem mesmo nos casos de antecipação. Isso acontece porque as antecipações serão realizadas dentro do período de pagamentos, o que significa que serão antecipações de poucos dias.

A primeira delas ocorre já primeiro dia dos pagamentos e favorece os grupos familiares que vivem em municípios que decretaram oficialmente nos últimos dois meses situação de calamidade pública ou situação de emergência, independentemente do número final do NIS de cada uma dessas famílias ou da data que consta no calendário oficial.

Já o segundo tipo de antecipação favorece os beneficiários que estão com os pagamentos agendados para as segundas-feiras. Isso porque estas famílias terão seus benefícios liberados para saque ou movimentação nos sábados imediatamente anteriores as datas oficiais. Ou seja, trata-se de uma pequena antecipação de dois dias que atenderá famílias com dois NIS. Veja quais abaixo:

Famílias com número final do NIS 2, que originalmente deveriam receber no dia 18 de março, uma segunda-feira, mas receberão acesso aos valores no sábado do dia 16 de março;

Famílias com número final do NIS 7, que originalmente deveriam receber no dia 25 de março, uma segunda-feira, mas receberão acesso aos valores no sábado do dia 23 de março.

Calendário oficial e completo do Bolsa Família março

Vale destacar que todos os benefícios de março do Bolsa Família serão liberados através dos meios de pagamento tradicionais, ou seja, por meio do aplicativo Caixa Tem, casas lotéricas e caixas eletrônicos utilizando um dos cartões do programa, ou nas agências da Caixa. Aqueles que não se enquadram nas situações de antecipação receberão segundo o calendário oficial abaixo:

NIS de final 1 – depósito na conta em 15 de março;

NIS de final 2 – depósito na conta em 18 de fevereiro (valores serão disponibilizados no sábado, dia 16/03);

NIS de final 3 – depósito na conta em 19 de março;

NIS de final 4 – depósito na conta em 20 de março;

NIS de final 5 – depósito na conta em 21 de março;

NIS de final 6 – depósito na conta em 22 de março;

NIS de final 7 – depósito na conta em 25 de março (valores serão disponibilizados no sábado, dia 23/03);

NIS de final 8 – depósito na conta em 26 de março;

NIS de final 9 – depósito na conta em 27 de março;

NIS de final 0 – depósito na conta em 28 de março.

