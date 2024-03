Duas armas de fogo foram apreendidas na noite do último sábado, 02, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

A primeira ocorrência se deu com a equipe Tática do 2° Batalhão, quando em patrulhamento preventivo e ostensivo no bairro Santa Inês, os militares avistaram um indivíduo próximo à entrada de um beco conhecido como ponto de venda e uso de entorpecentes.

Ao avista a viatura policial, o indivíduo saiu correndo para o interior do beco. Os militares ainda realizaram buscas a pé, porém o homem não foi encontrado. No local onde ele estava foi encontrada uma arma de fogo de fabricação artesanal calibre .22 com uma munição intacta, a qual foi recolhida e entregue na delegacia da segunda regional.

Já a segunda arma de fogo foi apreendida na Via Chico Mendes, nas proximidades da Recol veículos, no bairro 6 de Agosto. A denúncia repassada via COPOM dava conta de um condutor que dirigia uma caminhonete Hilux vindo de Senador Guiomard, e que naquele município havia efetuado um disparo contra um animal em via pública.

De pronto, as guarnições do 2° Batalhão que estavam na Operação Saturação se posicionaram em local estratégico e fizeram a abordagem ao veículo. No momento da busca pessoal, um revólver Magnum calibre .357 foi encontrado na cintura do condutor da Hilux, com 4 munições intactas e um estojo deflagrado, e ainda mais 5 munições nas mesmas condições em uma mochila.

O homem confessou ter efetuado o disparo em via pública e também ingerido bebida alcoólica, sendo que no interior do veículo foram encontradas garrafas vazias de cerveja. Após ser autuado por embriaguez, o indivíduo foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para ser lavrado o flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante.

Por Polícia Militar do Acre (2° BPM)

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram