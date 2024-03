Uma motocicleta Honda Biz de cor Verde, foi recuperada na tarde deste sábado, 02, às margens do igarapé Judia, na divisa dos bairros Belo Jardim I e Santa Inês.

A equipe tática do 2° Batalhão encontrava-se realizando patrulhamento a pé na travessia dos bairros, quando em um determinado lugar, visualizaram uma motocicleta escondida no meio da vegetação.

Os militares realizavam pesquisa no sistema, foi constatado que se tratava de veículo com restrição de roubo e furto, com auxílio de outra guarnição foi feita a condução da motocicleta à delegacia da segunda regional para as devidas providências e restituição ao proprietário.

Por Polícia Militar do Acre (2° BPM)

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram