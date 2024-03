Um vídeo compartilhado por um morador do municipio de Sena Madureira, revela a preocupante situação do avanço do Rio Iaco sobre as áreas rurais do município.

As imagens mostram claramente como as águas do rio estão invadindo as propriedades, colocando em risco as atividades agrícolas e a segurança dos moradores.

Além disso, o vídeo também registra cenas de moradores realizando resgates de seus animais, especialmente porcos com filhotes, que estão em perigo devido à rápida elevação do nível da água.

Confira os vídeos:

Por AcreOnline.net

