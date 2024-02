Em parceria com o Poder Judiciário, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras (Seop), assinou a ordem de serviço que dá andamento à reforma e readequação do Fórum dos Juizados Cíveis na Cidade da Justiça, em Rio Branco.

A ação foi realizada na manhã desta sexta-feira, 23, e contou com a presença do governador Gladson Cameli e do secretário de Obras, Ítalo Lopes.

“Essa é mais uma demonstração da união em prol da democracia entre Poder Executivo e Poder Judiciário. Nosso objetivo é sempre colocar o Estado Democrático de Direito mais próximo da população”, afirmou o governador Gladson Cameli.

O investimento do Estado, no valor de R$ 674,4 mil, será empregado para reformar o fórum, que, na Cidade da Justiça, vai passar a agregar o serviço que atualmente é prestado pelo Fórum Barão do Rio Branco.

“Com essa ordem de serviço, em pouco tempo vamos contemplar a população com todos os serviços judiciários sendo prestados em um só local, em um ambiente adequado e moderno”, afirmou o secretário de Obras.



O prazo de execução do contrato é de três meses, a partir da assinatura da ordem de serviço.

“É uma alegria mais uma vez o trabalho conjunto”, disse a desembargadora-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Regina Ferrari.

Por Vitor Hugo Calixto- Agência de Notícias do Acre

Fotos: Diego Gurgel/Secom

