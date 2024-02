Um vídeo que circula nas redes sociais neste sábado (17), mostra um homem morto, sendo ‘esquartejado’ por membros de facção criminosa. Os criminosos dizem ser de Mato Grosso do Sul e afirmam que são integrantes do Comando Vermelho (CV) atuante no Estado.

Conforme as imagens divulgadas nas redes sociais, a ação foi filmada pelos próprios suspeitos. Não há informações sobre o nome da vítima e o dia em que foi morto.

“Olha o que acontece com quem vem pra nossas quebradas”, diz o homem que filma o comparsa cortando os braços da vítima.

Enquanto um dos suspeitos corta o braço da vítima que está trajando uma camisa branca e bermuda jeans, um segundo criminoso ainda orienta o comparsa corte também o outro braço.

Veja o vídeo:

Fonte: D24am.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram