Na madrugada desta segunda-feira, um homem identificado como Ricardo foi atropelado e morto enquanto tentava atravessar uma rua no Centro de Cruzeiro do Sul.

O condutor do carro, que estava em alta velocidade, fugiu do local sem prestar socorro. Testemunhas relatam que a vítima estava voltando para casa após participar de uma festa de Carnaval com amigos.

A Polícia Militar isolou o local e a perícia foi realizada. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal.

As investigações estão em andamento para identificar e localizar o motorista responsável pelo acidente. Até o momento, não há pistas sobre o paradeiro do condutor fugitivo.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram