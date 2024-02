A diretoria do Rio Branco confirmou na manhã desta quinta, 8, um jogo amistoso contra o Vasco no sábado, 10, a partir das 15h30, no José de Melo. O Estrelão estreia no Estadual no dia 20 deste mês contra o Atlético e o técnico Vaguinho Santos segue em busca da formação ideal.

Sem vencer

O Rio Branco fez dois amistosos, 1 a 1 com o Galvez e 0 a 0 diante do Plácido de Castro. Os resultados e o futebol abaixo foram determinantes para manifestação da torcida cobrando mais empenho dos atletas.

Jóbson deve jogar

O atacante Jóbson, principal contratação do Estrelão neste início de temporada, deve jogar contra o Vasco no amistoso.

“Ainda não joguei e por isso achei as cobranças da torcida injustas. Estou voltando de lesão, mas devo enfrentar o Vasco”, declarou Jóbson.

