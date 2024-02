O presidente do Rio Branco, Valdemar Neto, confirmou um prêmio de R$100 mil pela classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. O Estrelão vai enfrentar o CRB, de Alagoas, no Florestão, e espera a definição da data do jogo pela CBF.

“A classificação na Copa do Brasil é muito importante para o Rio Branco. Uma vitória nos colocará novamente na segunda fase do torneio e irá nos garantir uma premiação recorde”, declarou Valdemar Neto.

Busca por reforços

Segundo Valdemar Neto, mais duas ou três contratações podem ser realizadas antes do início do Estadual.

“Estamos trabalhando com o dia 20, data da partida contra o Atlético. Precisamos saber quando serão os confrontos contra o Águia, pela Copa Verde, e o CRB”, disse o presidente.

Por PHD Esporte Clube

Foto Manoel Façanha

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram