O Santa Cruz perdeu para o AE Ovel, de Goiás, por 2 a 1 na manhã deste domingo, 28, e ficou com o vice-campeonato da Copa Rancharia na categoria Sub-16.

Final equilibrada

Santa Cruz e AE Ovel realizaram um jogo equilibrado desde o início. A equipe de Goiás fez 1 a 0 e os acreanos conseguiram empatar. Na reta final da partida, a Capivara jogava melhor, mas levou um gol de falta onde a barreira abriu.

Avaliação positiva

O técnico Léo Raches avaliou de maneira positiva a participação do Santa Cruz na Copa Eco Mercosul em Rancharia, no interior de São Paulo.

“Realizamos grandes jogos. Ficamos nas quartas com o Sub-14 e perdemos a decisão do Sub-16. Esse é o início de um trabalho, mas conseguimos mostrar muita qualidade e isso vai ser fundamental para sequência do projeto em 2024”, declarou o treinador.

