Um idoso de 70 anos foi preso em flagrante suspeito de matar a esposa e dissolver o corpo em soda cáustica. A prisão ocorreu na última quinta-feira (25), em Campo Belo (MG).

O idoso que não teve a identidade revelada, procurou a polícia para relatar o desaparecimento da esposa, uma mulher de 53 anos. Ele alegou que a viu pela última vez no domingo (21).

Os agentes foram até a casa do casal e perceberam manchas de sangue no imóvel. Uma perícia foi realizada no local e foi confirmado que houve um crime. O suspeito confessou o assassinato e indicou onde estava o corpo da vítima.

Em depoimento, o idoso alegou que no domingo, após uma discussão, ele atingiu a cabeça da esposa com diversas marteladas.

Ao perceber que a mulher havia morrido, ele esquartejou o corpo, depois colocou os membros em um tambor e jogou soda cáustica para dissolvê-los. Na sequência, ele cavou um buraco em um terreno baldio e colocou os restos mortais na cova.

por Carol Machado

