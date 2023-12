O Santa Cruz enfrenta a seleção de Cobija, da Bolívia, no último sábado (30), a partir das 14h30, no CT do Cupuaçu, em jogos amistosos nas categorias Sub-14 e 16. Os confrontos fazem parte da preparação da Capivara visando a disputa da Copa Rancharia, competição programada para começar no dia 22 de janeiro em São Paulo.

“Teremos mais um jogo importante. Alguns reforços foram contratados e é importante entrosar a equipe para a competição em São Paulo. Vai ser um teste interessante”, avaliou o técnico Léo Raches, comandante da equipe Sub-16.

Vai definir

O CEO do Santa Cruz, Adem Araújo, deve definir na próxima semana a data do embarque para São Paulo. As duas equipes devem trabalhar por mais duas semanas para a disputa do torneio.

Por PHD Esporte Clube

Foto Talison Gomes

