Na noite do último sábado (30), um homem foi assassinado a tiros em um bar situado no bairro Vila Albert Sampaio, em Rio Branco. O crime, ocorreu quando dois homens armados chegaram em uma motocicleta no local.

Os criminosos abordaram as pessoas no bar, dirigindo-se diretamente ao proprietário do estabelecimento, a quem dispararam dois tiros fatais. Infelizmente, a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no próprio local do crime.

Até o momento, a autoria e motivação do assassinato permanecem desconhecidas, acrescentando mistério ao caso. A perícia da Polícia Civil foi acionada para investigar o incidente.

Por AcreOnline.net

