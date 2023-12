O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, visitou o presidente da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Antônio Aquino Lopes, e acompanhou de perto os preparativos para o Réveillon da Família, em Rio Branco. As visitas ocorreram na manhã desta quinta-feira, 28, na capital.

O presidente da FFAC, Antônio Aquino Lopes, que dá o nome do estádio O Florestão, recebeu o governador na unidade para reafirmar as parcerias para o ano de 2024. Na visita, o governador presenteou Antônio Aquino com um broche que carrega o brasão do Estado do Acre, e pronunciou palavras de esperança em relação ao Estado.

“Sempre pergunto, se nós não cuidarmos do diamante que é o estado, quem vai cuidar?”, questionou o chefe do Poder Executivo, ao fazer referência ao momento da entrega do broche e indicar as parcerias com a FFAC para cuidar do esporte acreano.

Réveillon da Família

Após a primeira visita, o governador seguiu para o estádio Arena da Floresta, no Segundo Distrito de Rio Branco, onde encontrou Júlio César Farias, um dos coordenadores do Réveillon da Família, na capital.

No Arena da Floresta, a fase de montagem está em andamento para as comemorações que acontecem na virada do dia 31 de dezembro para 1º de janeiro. “Será uma grande festa para receber as famílias”, revelou Júlio César Farias.

Além de Rio Branco, o Réveillon da Família também acontece no Arena Juruá, em Cruzeiro do Sul, com o apoio do governo do Estado. Os eventos também contam com a realização do Sistema Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio/AC), Associação Comercial de Cruzeiro do Sul (Acecs), e Casa da Amizade.

Por Karolini Oliveira Agência de Noticias do Acre

Fotos: Neto Lucena/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram