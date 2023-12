Polícia Militar, por meio do 6°BPM/GIRO e ROTAM, efetua prisão de indivíduo por tráficos de drogas.

As forças de segurança composta pelas Polícia Civil (NEIC) e Polícia Militar (Companhia de Policiamento Especializado do 6°BPM) prenderam em flagrante delito um indivíduo armazenando drogas em Cruzeiro do Sul.

Após ação investigativa do NEIC/PCAC, foi possível identificar um indivíduo que havia adquirido drogas do tipo maconha do Peru. Diante da informação, as equipes policiais da Polícia Civil, ROTAM e GIRO deslocaram ao imóvel e conseguiram prender em flagrante delito o autor. Com ele foram encontrados 4 quilos e 350 gramas de maconha. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material ilícito apreendido, para os procedimentos cabíveis.

por 6°BPM

