Cantoras, influenciadores e jornalista: saiba quem estaria confirmado na nova edição do reality show

Falta pouco para a estreia da nova edição do Big Brother Brasil! Como de costume, o reality show nem começou e já é assunto nas redes sociais.

Nesta quinta-feira, 28, vazou uma suposta lista dos participantes famosos do grupo Camarote do BBB 24. De acordo com o perfil do Gossip da Fama, do Instagram, o programa contará com grandes nomes.

Evaristo Costa, Camila Loures, Lauana Prado, Chico, Urias, Daiane dos Santos, Carol Nakamura, Flora Matos, Leandro Bueno e Simaria estão confirmados, segundo o perfil.

Por: Valéria Abreu /Terra

