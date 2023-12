O Santa Cruz derrotou o Los Potrillos, do Peru, por 3 a 0 com gols de Samuel, Giovani e Tiago em um amistoso internacional disputado na manhã deste domingo, 17, na Fazendinha. A partida na categoria Sub-15 faz parte da preparação da Capivara para a disputa da Copa Rancharia, torneio programado a partir de 22 de janeiro no interior de São Paulo.

“Foi um jogo muito importante na nossa preparação. As avaliações continuam sendo realizadas e o nosso objetivo é chegar com a equipe bem preparada em São Paulo”, comentou o técnico Léo Raches.

Nicolas e Tiago

O meia Nicolas e o atacante Tiago, destaques do Galvez no Estadual Sub-15, foram contratados pelo Santa Cruz e fizeram as estreias contra os peruanos. Os dois atletas são reforços importantes para a Copa Rancharia.

Mais reforços

Segundo Léo Raches, a diretoria avalia a possibilidade da contratação de mais três ou quatro reforços para o torneio.

“Queremos elevar a qualidade do nosso elenco. Vamos para o nosso primeiro torneio em nível nacional”, afirmou o treinador.

Por PHD Esporte Clube

Foto Talison Gomes

