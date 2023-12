O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) apresenta nesta sexta, 15, a partir das 16 horas, na sede da entidade a tabela e o regulamento do Campeonato Estadual de 2024.

“Temos tabelas e o regulamento. Precisamos da aprovação dos clubes e por isso essa é uma reunião importante”, declarou o diretor técnico da FFAC, Leandro Rodrigues.

Começa no dia 18

O Estadual terá 11 equipes na disputa e começa no dia 18 de fevereiro. As três melhores equipes de cada grupo avançam para o segundo turno e disputam o título. Três equipes serão rebaixadas.

Arena da Floresta

O secretário adjunto de Esporte, Ney Amorim, vem trabalhando e cobrando as reformas na Arena da Floresta. O objetivo é colocar a Arena em condições para as partidas do Estadual.

Por PHD Esporte Clube

Foto Manoel Façanha

