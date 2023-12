O filme, já disponível na plataforma, conta com imagens exclusivas de bastidores e entrevistas com jogadores e técnico do Fluminense

O título inédito da Conmebol Libertadores está agora eternizado nas telas. O Globoplay, em co-produção com a FluTV, lançou nesta terça-feira (12/12) o documentário “Todo Dia É 4 de Novembro – O Fluminense conquista a América”, produção sobre a campanha histórica da conquista continental. O filme, já disponível na plataforma de streaming, conta com imagens exclusivas de bastidores e entrevistas com jogadores, dirigentes e o técnico Fernando Diniz.

Com uma hora e 45 minutos de duração, o documentário se desenvolve a partir do questionamento feito repetidamente pelo técnico Fernando Diniz após a classificação para a grande final. A pergunta “Que dia é hoje?” era sempre respondida da mesma forma pelos jogadores: “4 de novembro, professor”.

O filme mostra todo o caminho percorrido pelo Fluminense até a conquista da Glória Eterna. São imagens da chegada do ídolo Marcelo, no início do ano, até a final contra o Boca Juniors, passando pela goleada de 5 a 1 sobre o River Plate e a vitória heroica sobre o Internacional, em Porto Alegre.

Por Esportes News Mundo

