Com o objetivo de levar melhores condições de vida aos acreanos, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), iniciou nesta segunda-feira, 12, uma operação tapa-buraco na Estrada Mário Lobão, em Sena Madureira.

O diretor de Operações da autarquia, Ronan Fonseca, destaca que os agentes técnicos do Departamento realizam os trabalhos, promovendo reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização, aplicação e compactação da nova massa asfáltica.

“Estamos atuando com serviços de manutenção, conservação e recuperação com CAUQ [concreto asfáltico usinado a quente] e há previsão de conclusão para sexta-feira”, informa.

Ronan Fonseca ressalta que a iniciativa visa melhorar a trafegabilidade dos moradores que residem na região. “A ação irá permitir acesso de qualidade a todas as outras regiões da cidade”, diz.

As intervenções nas estradas são realizadas pelo Deracre, que continua com obras em todo o estado.

Por Gabriel Freire

Fotos: Ascom/Deracre

