O Corinthians derrotou o Juventude por 7 a 6 na noite desse sábado, 9, em Acrelândia, e conquistou o título do Campeonato Estadual de Futsal Sub-18. O torneio foi disputado por sete equipes e apresentou um bom nível técnico.

Mais 3 finais

O presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale, confirmou mais três finais para fechar a temporada de 2023.

“Ainda teremos as decisões do Sub-19 e 21, no masculino, e o Sub-20, no feminino. Vamos fechar a temporada com as competições programadas sendo realizadas”, declarou Rafael do Vale.

Por PHD Esporte Clube

Foto Fafs:

