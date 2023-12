A Seleção de Brasileia derrotou o Pista/Pega Tranqueira por 2 a 1, de virada, nesta sexta, 8, em Brasileia, e conquistou o título do Campeonato Estadual de Futsal. Jefson e Gilvane marcaram os gols de Brasileia enquanto Kall anotou para o Pista/Pega Tranqueira.

Final equilibrada

A equipe do Pista/Pega Tranqueira abriu o placar com Kall e o goleiro Jefson empatou ainda no primeiro tempo. Na volta do intervalo, Gilvane fez o gol da virada. A partida ficou ainda mais emocionante com as duas equipes perdendo oportunidades e no fim Brasileia levantou a taça e recebeu um prêmio de 5 mil reais.

Excelente competição

O presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale, comemorou o fechamento do Estadual com duas grandes partidas.

“Tivemos ginásios lotados nos dois jogos e grandes confrontos. A federação conseguiu promover um excelente Estadual e isso é somente o início do trabalho”, declarou Rafael do Vale.

