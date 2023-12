Uma balança de precisão e mais 33 papelotes de drogas foram apreendidos na noite dessa quinta-feira, 08, na rua Peregrino Freire, no conjunto habitacional Cidade do Povo.

A equipe tática do 2° Batalhão realizava patrulhamento preventivo e ostensivo nas ruas do Bairro quando, ao passar por uma casa abandonada já conhecida da Polícia Militar como sendo um local de consumo e vende de entorpecentes, resolveram entrar e fazer uma averiguação.

Dentro da casa, os militares encontraram 21 invólucros plásticos com substância aparentando maconha, mais 12 invólucros plásticos com cocaína e uma balança de precisão. Não foi encontrado ninguém no momento.