O Palmeiras é o campeão do Brasileirão 2023, enquanto o Santos amargou o maior vexame de sua história e caiu para a segunda divisão. O irônico destas situações extremas é que os rivais protagonizavam a final da Libertadores há três anos. Porém, hoje eles “vivem o céu e o inferno”.

O Verdão faturou sua 12ª taça do torneio nacional, sendo o time que mais vezes venceu o campeonato. Já o Peixe disputará a Série B pela primeira vez e deixou o seleto grupo de equipes que disputaram o Brasileirão e nunca foram rebaixadas — agora a lista conta somente com São Paulo e Flamengo.

Há três anos, o Palmeiras demitia Vanderlei Luxemburgo e anunciava Abel Ferreira como novo treinador. O português comandou o Verdão na campanha do mata-mata da Libertadores 2020 e chegou à final, justamente contra o Santos.

O Alviverde venceu a decisão, com gol nos últimos minutos marcado por Breno Lopes. Desde então, os palmeirenses viram o maior técnico do clube em todos os tempos ascender: com Abel, o Palmeiras conquistou dois títulos do Brasileirão, uma Copa do Brasil, dois Paulistas, uma Recopa e uma Supercopa do Brasil, além de mais uma Libertadores.

Eliminado nos principais mata-matas e muito atrás do Botafogo na tabela do Brasileirão, o Palmeiras caminhava para sua temporada mais morna com o treinador português. No entanto, o Verdão reagiu, ultrapassou o time carioca e confirmou o 12º título do Campeonato Brasileiro.

SANTOS: A QUEDA DE UM GIGANTE

Vice-campeão em 2020, o Peixe entrou em uma sequência de anos melancólicos. Sob a gestão de Andres Rueda, que assumiu a presidência no ano da final da Libertadores, o Alvinegro não ganhou mais uma taça sequer, teve times sofríveis e acumulou vergonhas.

Nos últimos três anos, o Santos não conseguiu avançar ao mata-mata do Paulistão e nunca passou das quartas de final da Copa do Brasil. Na Libertadores de 2021, acabou eliminado na fase de grupos. E na Sul-Americana caiu nas oitavas no ano passado e, na atual temporada, foi o terceiro colocado de seu grupo.

Além dos desempenhos péssimos nos mata-matas, foram três anos lutando contra o rebaixamento. Em 2023, durante a campanha no Brasileirão, houve fortes confusões da torcida na Vila Belmiro, quatro técnicos comandaram o time e jogadores apresentaram casos de indisciplina. Além da crise fora dos gramados, o desempenho em campo foi pífio, sofrendo até uma derrota por 7 a 1 para o Internacional.

Após o falecimento do Rei Pelé, o Santos lutou contra a queda até a última rodada do campeonato e colheu aquilo que plantou no passado recente: o rebaixamento inédito. (por favor atualizar o final com os requintes do jogo do fortaleza e os outros resultados / foto do jogo contra o fortaleza com os jogadores tristes).

Por Rafael Oliva O Lance

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram