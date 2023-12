A data que celebra o Dia da Justiça tem o objetivo de homenagear o Poder Judiciário brasileiro e todos os profissionais responsáveis em fazer com que a justiça seja cumprida com imparcialidade.

O Poder Judiciário brasileiro comemora nesta sexta-feira, 8, o Dia da Justiça. A data foi criada pelo Decreto-Lei nº 8.292 de 1945. Com isso, o expediente forense fica suspenso nos órgãos jurisdicionais e administrativos do Poder Judiciário do Acre. Com relação aos plantões judiciais de 1º e 2º Graus, permanecerão as regras já estabelecidas. Confira a escala clicando aqui.

A data que celebra o Dia da Justiça tem o objetivo de homenagear o Poder Judiciário brasileiro e todos os profissionais responsáveis em fazer com que a justiça seja cumprida com imparcialidade.

Para comemorar a data, a Presidência do Tribunal de Justiça do Acre realizará Sessão Solene com a outorga da Ordem do Mérito Judiciário nesta quinta-feira, 7, às 10h, no Palácio da Justiça.

Por TJAC

