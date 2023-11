A diretoria do Humaitá segue trabalhando na montagem do elenco para disputa da temporada de 2024. 22 atletas estão contratados e as últimas negociações devem ser fechadas no início da próxima semana.

“Iremos trabalhar com 28 jogadores no início da preparação. Vamos jogar quatro competições e queremos realizar grandes campanhas e lutar por títulos”, comentou o técnico Kinho Brito.

Grupo com qualidade

O goleiro Lineker, o zagueiro Jomar e o atacante Aldair estão confirmados no Tourão.

“Teremos uma base de 2023 e isso é importante para começar o trabalho. Vamos trabalhar duro para podermos ter uma equipe competitiva”, declarou o treinador.

Atletas contratados

Goleiros

Lineker

Tião

Laterais

Wellington Carioca

Jojo

Vinícius

Jhonatan

Zagueiros

Jomar

Diego

Gabriel

André

Volantes

Lima

Magé

Bulhões

Psica

Derik

Meias

Thales

Breno

Atacantes

Felipe Augusto

André Lima

Aldair

Igor Mineiro

Caíque

Por PHD Esporte Clube

Foto Manoel Façanha

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram