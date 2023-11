O governo do Acre realizou, na manhã da última terça-feira, 21, a entrega de 30 viaturas ostensivas plotadas ao Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e oito automóveis para atender às demandas dos conselhos tutelares dos municípios acreanos, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH).

As novas viaturas entregues aos Iapen irão suprir a deficiência existente em todas as unidades prisionais de Rio Branco, possibilitando mais atendimentos médicos, audiências e saídas externas, além de garantir a segurança no transporte dos apenados. Também proporcionará melhor estrutura para os servidores, que terão carros ostensivos para auxiliar nas rondas e demais atividades diárias, resultando em maior agilidade e comprometimento nas demandas internas e externas.

Com a aquisição de novos veículos, a SEASDH garante o atendimento integral de meninas e meninos em situação de violência ou vulnerabilidade em todo o Acre. Com essa ação, todos os conselhos tutelares do Acre e a Associação dos Conselhos Tutelares do Acre (Ascontac) contam com veículo específico para atendimento de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social ou que sofreram violação de seus direitos.



“Desde que assumi o governo, temos conseguido renovar toda a frota de veículos de todas as nossas secretarias e autarquias e isso é uma grande conquista para a população do Acre, pois significa mais segurança para os nossos servidores e população. Quero destacar a união entre todos os setores do nosso governo e também as parcerias com os demais poderes constituídos, Legislativo e Judiciário”, destacou o governador.

As viaturas somam um investimento de mais de R$ 2 milhões, fruto de recursos próprios, enquanto os veículos da Assistência Social representam o investimento de R$ 910 mil em recursos próprios, somados a produto de emenda parlamentar da deputada federal Vanda Milani, no valor de R$ 130 mil.



“Esse investimento é muito importante, pois otimiza o sistema de transporte da Segurança Pública, especialmente da Polícia Penal, com veículos que já vêm aportados de suporte e manutenção, otimizando as atividades e trazendo melhor eficiência para o sistema prisional”, destacou o presidente do Instituto de Administração Penitenciária, Alexandre Nascimento.

A titular da SEASDH, Maria Zilmar da Rocha, destacou que os municípios contemplados são: Epitaciolândia, Capixaba, Santa Rosa, Rodrigues Alves, Porto Walter, Acrelândia, Bujari e Rio Branco. “Hoje estão sendo entregues esses veículos aos municípios, para que eles possam servir de suporte e fomentar as políticas de atendimento dos conselhos tutelares”, disse.

Por Miguel França- Agência da Noticias do Acre

Foto: Diego Gurgel/Secom

