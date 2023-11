A Polícia Civil do Acre (PCAC) participou, no último fim de semana, de uma ação em Sena Madureira, onde 130 cidadãos tiveram a oportunidade de obter a recém-criada Carteira Nacional de Identificação (CIN).

O evento faz parte do projeto “Defensoria Itinerante, cidadania mais perto de você”, uma iniciativa da Defensoria Pública do Estado com parceiros que visam proporcionar diversos serviços à população, incluindo assistência jurídica e consulta processual.

“O Instituto de Identificação da PCAC desempenhou um papel fundamental nesse processo, garantindo que os solicitantes recebessem atendimento de qualidade para a emissão da nova documentação. A entrega das carteiras está prevista para aproximadamente 35 dias úteis, assegurando que os cidadãos de Sena Madureira possam usufruir rapidamente dos benefícios dessa identificação atualizada”, informou o diretor do Instituto de Identificação, Júnior César da Silva.

A Carteira Nacional de Identificação (CIN) foi introduzida como uma evolução do antigo Registro Geral (RG), buscando aprimorar a segurança e eficiência na identificação dos cidadãos brasileiros. Além de cumprir com as normas de segurança, a CIN visa facilitar o acesso a uma variedade de serviços, tanto públicos quanto privados, simplificando a vida dos cidadãos e fortalecendo os mecanismos de segurança do Estado.

Por Marcelo Torres- Agência de Notícias do Acre

