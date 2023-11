Adeilson Pereira da Silva Filho, conhecido pela alcunha de “De menor” foilevado a julgamento na comarca de Sena Madureira e condenado a 13 anos e 4 meses de reclusão. Ele é acusado de envolvimento no assassinato de João Delmiro Batista.

Além dele, há outros cinco envolvidos no homicídio. Um deles é menor de idade.

João Delmiro Batista foi morto no dia 21 de julho de 2022, na estrada Mário Lobão, região do Segundo Distrito de Sena Madureira. Ele vinha dentro de um carro da Semsur, na companhia de outros colegas de trabalho quando, em dado momento, o veículo foi parado pelos criminosos. Eles retiraram o gari de dentro do carro e o executaram em via pública.

Por Edinaldo Gomes

