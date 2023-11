Na tarde desta segunda-feira, 13, no município de Manoel Urbano, interior do Acre, um veículo, cujo motorista ainda não foi identificado, colidiu com uma residência no Bairro Chagas de Castro após perder o controle.

Confira o vídeo:

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram