Em Sena Madureira: Traficante que distribuía drogas em vários bairros é preso pela Polícia Civil

A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu na manhã desta sexta-feira, dia 10, o nacional das iniciais E. A. M., suspeito da prática do crime de tráfico de drogas no município de Sena Madureira.

O investigado, que é reincidente nessa prática delitiva tinha em seu desfavor um mandado judicial de busca e apreensão, que foi cumprido pelos investigadores da delegacia de Sena Madureira.

Segundo foi apurado, ele comandava parte da venda de entorpecentes no município, e já vinha sendo monitorado pelos investigadores.

A ação Policial foi desencadeada após densa investigação Policial. Essa é mais uma ação da Polícia Civil do Estado do Acre em busca da garantia de Justiça e de segurança à comunidade.

Assessoria/ PCAC

