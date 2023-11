Na tarde desta sexta-feira, 10, no auditório da Associação dos Municípios Acre (AMAC), ocorreu a reunião da Bancada Federal Acreana com os gestores dos órgãos da União que têm atividades desenvolvidas no estado. O coordenador do colegiado parlamentar, senador Alan Rick e a vice-coordenadora, deputada federal Socorro Neri, receberam os projetos para 2024 dos 14 entes que participaram do encontro.

Além do montante de R$ 511 milhões das emendas individuais, os deputados federais e senadores poderão indicar, coletivamente, R$ 317 milhões. Após esse momento de apresentação dos projetos, os parlamentares decidirão para que ações os recursos serão direcionados.

Pela manhã, o senador Alan Rick também coordenou reunião com os prefeitos dos 22 municípios e neste sábado, às 9h45, o encontro será com a equipe do governo do estado.

“Decidimos fazer essas reuniões aqui na capital para encurtar a distância e conseguirmos democratizar o processo de discussão das prioridades para a emenda de bancada. Pensamos também ser uma solução para facilitar a execução e mitigar a perda de recursos. Se os gestores já têm o projeto agiliza o processo burocrático até o pagamento dos valores para cada ação ” – disse o senador.

“É ouvindo, compreendendo as demandas dos órgãos federais que atuam nas políticas do nosso estado, ouvindo a sociedade civil, as entidades, os prefeitos e o estado, como faremos amanhã que vamos poder oferecer para a nossa bancada um leque de demandas que serão consideradas como prioritárias.” – disse a deputada federal Socorro Neri.

A superintendente Regional da Companhia Nacional de Abastecimento, Alessandra Ferraz, elogiou a iniciativa da bancada. “Em nove anos de serviço público eu nunca vi um movimento como esse. Parabéns ao senador Alan Rick, que assumiu a coordenação da bancada esse ano, pelo formato que nos oportuniza trazer as nossas necessidades” – completou.

Participaram, o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT), Ricardo Araújo, o chefe-geral da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Bruno Pena, o pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento do Instituto Federal do Acre (IFAC), Ubiracy Dantas, a reitora da Universidade Federal do Acre (UFAC), o superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Márcio Alércio, o superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária, Paulo Trindade, o superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Cesário Braga, o comandante do 7° BEC, tenente coronel Breno Victoriano, o comandante do 4 BIS, General Flávio Mathias, o vice-almirante da Marinha Tadeu Marcos Orosco, a superintendente Regional da Companhia Nacional de Abastecimento, Alessandra Ferraz, a superintendente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA), Melissa Machado, o coordenador do DSEI do Alto Rio Purus, Ninawa Inu, o superintendente do Patrimônio da União (SPU), Tiago Mourão, o superintendente substituto do Ministério da Pesca, Gilson Pessoa, a coordenadora substituta da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Odilce Bortolini, o superintendente substituto da Polícia Rodoviária Federal, Henzio Albuquerque.

Assessoria

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram