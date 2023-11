Um avião com quase meia tonelada de pasta base de cocaína pousou na fazenda Talismã do cantor sertanejo Leonardo, em Jussara, a 270km de Goiânia. Segundo a Polícia Militar, houve confronto com os criminosos que receberam a droga. Dois homens foram baleados e socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Um terceiro fugiu para região de mata.

O crime aconteceu nesta sexta-feira (10). Ao g1, a assessoria de Leonardo informou que o artista está em São Paulo, mas que o caseiro da fazenda percebeu uma movimentação estranha e ligou para a Polícia Militar. Ele não se feriu.

Segundo a polícia, o piloto pousou com a desculpa que ia reabastecer o avião, mas mesmo assim não teve autorização dos funcionários da fazenda. Os servidores, então, filmaram a droga sendo transferida para uma caminhonete e chamaram a polícia.

A PM e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciaram buscas pelo veículo, que foi localizado na BR-070, entre as cidades de Jussara e Montes Claros de Goiás (veja mapa abaixo).

Na rodovia, iniciou-se uma perseguição, seguida de um confronto com os ocupantes do carro. Segundo a PM, a troca de tiros foi intensa. Os criminosos feridos foram levados ao Hospital Municipal de Jussara, mas não resistiram aos ferimentos.

O Instituto Médico Legal (IML) confirmou ao g1 que foi acionado para fazer a remoção dos dois corpos da unidade médica e realizar a necrópsia.

O avião conseguiu escapar e, até a última atualização da reportagem, não havia sido apreendido. Seundo a Polícia Federal, a aeronave veio da Bolívia até Goiás.

No total, a PM apreendeu 420kg de pasta base de cocaína, duas armas de fogo, uma caminhonete Hilux, dois rádios HT e uma antena para comunicação via satélite.

Por Larissa Feitosa e Vanessa Chaves, g1 Goiás

