A Secretaria de Planejamento (Seplan), por meio do Departamento de Pesquisas e Indicadores (Deepi), realizou em Rio Brancro, durante o mês de outubro, a pesquisa de custo da cesta básica, quando registrou um leve aumento no preço da cesta básica alimentar (0,53%), de limpeza doméstica (0,78%) e de higiene pessoal (0,27%), na comparação com setembro.

Em outubro, o custo total da cesta básica alimentar para um indivíduo foi de R$ 502,81. Constatou-se que, dos 14 produtos que compõem a cesta básica alimentar, 7 registraram aumento de preço em relação a setembro, sendo o mais expressivo o do arroz, que registrou variação positiva de 4,21%, na sequência o frango (3,47%) e o tomate (3,10%).

Nos produtos com redução de preço, o destaque foi a banana (-3,29%), na sequência o feijão (-2,56%) e leite (-1,87%). Nos últimos seis meses (maio a outubro), houve uma diminuição de R$ 24,31 no valor total das cestas, o que representa uma variação negativa de -3,87%. Nesse período, a única cesta que apresentou queda foi a cesta básica alimentar, cuja variação foi de -5,27%, já a cesta de limpeza doméstica e de higiene pessoal apresentaram aumento de 3,11% e 6,03%, respectivamente.

Os dados foram coletados em 61 estabelecimentos comerciais, compostos por mercados varejistas de grande, médio e pequeno porte, açougues e panificadoras, distribuídos em 40 bairros de Rio Branco.

Por Elynalia Lima Agência de Noticias do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram