O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) realiza no próximo dia 20 de novembro eleição para escolha de procurador-geral de Justiça.

Inscreveram-se para o pleito os seguintes candidatos (por ordem alfabética): Celso Jerônimo de Souza (procurador de Justiça), Danilo Lovisaro do Nascimento (procurador de Justiça e candidato ao segundo mandato), Glaucio Ney Shiroma Oshiro (promotor de Justiça) e Kátia Rejane de Araújo Rodrigues (procuradora de Justiça).

A eleição será a primeira realizada por meio do voto eletrônico. Cada membro do MPAC poderá votar em até três candidatos.

A Comissão Eleitoral é presidida pela procuradora de Justiça Gilcely Evangelista, e tem a seguinte composição: promotora Aretuza Cruz (secretária), procurador de Justiça Francisco Maia Guedes (membro titular), procurador de Justiça Carlos Roberto da Silva Maia (membro suplente) e os promotores de Justiça Wendy Takao Hamano, Teotônio Rodrigues Soares Júnior e Ocimar da Silva Sales Júnior como membros suplentes.

