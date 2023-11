Na manhã desta quarta-feira, 08, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões – DCORE, deu cumprimento a um mandado de prisão expedido em desfavor do nacional D. S. M., 29 anos de idade.

O autor foi preso numa residência de alto padrão, localizada no bairro Bosque, nesta capital.

De acordo com a investigação, no dia 11 de dezembro de 2021, moradores de uma residência localizada no Ramal do Moreira, em Rio Branco, foram surpreendidos, por volta das 3h da manhã, com a ação de diversos agentes, os quais munidos de arma de fogo, renderam as vítimas, amarraram e as amordaçaram.

As vítimas foram mantidas em cárcere privado, enquanto outros criminosos faziam o transporte do veículo da família até a fronteira do Brasil com a Bolívia.

Com a ação rápida da Polícia Civil, através das Delegacias do Bujari, Plácido de Castro e Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões – DCORE, o veículo foi recuperado na mesma data.

Na ação, houve também a prisão em flagrante de dois agentes, dentre eles o suspeito preso nesta data, o qual foi posto em liberdade no dia seguinte após participar de audiência de custódia.

Felizmente as apurações transcorreram, e os investigadores colheram elementos de prova, os quais serviram de base para a condenação do autor D. S. M, a pena de 10 anos e cinco meses de reclusão.

Considerando o trânsito em julgado da sentença prolatada, na data de hoje os investigadores da DCORE lograram êxito na localização e prisão do condenado. Fora de circulação, o preso foi colocado à disposição da Justiça.

Assessoria/ PCAC

