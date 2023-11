O governador Gladson Cameli fez uma visita às obras de revitalização do calçadão do Novo Mercado Velho nesta terça-feira, 7, um dos maiores cartões postais de Rio Branco. Durante sua visita, o governador acompanhou de perto as obras que já iniciaram e expressou seu desejo de ver o projeto concluído o mais rápido possível, enfatizando o compromisso do governo em cumprir seus objetivos.



O calçadão do Novo Mercado Velho é um local tradicional em Rio Branco, conhecido como um ponto turístico e com uma grande movimentação de pessoas. O tempo e a erosão do solo foram responsáveis para que parte da estrutura cedesse. A revitalização da área é fundamental para preservar sua importância histórica e oferecer um espaço melhor para os moradores e visitantes da cidade.

“Damos graças que é uma obra que está com toda a agilidade, pessoal da empresa está realmente com o compromisso de cumprir o cronograma e cabe a nós preservar e cuidar de um espaço tão importante para nossa capital. Vamos tentar concluir o quanto antes, tentando entregar antes das festas de fim de ano, para que nossa população tenha esse espaço de forma plena”, destacou o governador.



Cameli foi acompanhado pelo secretário de Obras Públicas, Ítalo Lopes, pelo secretário de Governo, Alysson Bestene, e pelo deputado estadual Eduardo Ribeiro. A presença de autoridades demonstra o compromisso do governo com esse importante projeto de revitalização.

Grande impacto

As obras de recuperação do espaço já avançam, se estendendo pela Ponte Cel. Sebastião Dantas até a Ponte Juscelino Kubitschek (Ponte Metálica). O investimento estimado para o projeto é de aproximadamente R$ 300 mil, provenientes de recursos próprios do Estado, e a previsão é que a obra seja concluída em dois meses.

Além da recuperação do calçamento, o Estado também realizará serviços de nivelamento das áreas que sofreram afundamento, além da manutenção de outros equipamentos, como guarda-corpos de aço galvanizado, bancos e postes, garantindo o perfeito funcionamento do Calçadão.

Para Carlos Taborga, coordenador do projeto de Economia Solidária, onde 480 famílias, só em Rio branco, fazem parte e dependem do calçadão do Mercado Velho como um de seus principais espaços de vendas, a recuperação é um presente que traz alívio e esperança.



“Essa era uma expectativa muito grande que a gente tinha. A ação do tempo fez esse lugar desbarrancar, causando muitos problemas na ordem financeira do nosso movimento. A gente precisava dessa obra. Foi quando contamos com a sensibilidade do governador, tivemos uma reunião com ele, e ele imediatamente mandou começar a reforma do calçadão. Não temos a condição de parar nossa comercialização e ter a reforma imediata, antes do inverno começar, é um presente”, reforçou o comerciante.

Gameleira e passarela fortalecidas

Durante a visita, também foi anunciado que o governo está se preparando para iniciar a recuperação do piso de madeira do deck próximo à ponta da praça da Gameleira, bem como a reforma dos pontos de táxi na região.



Outra notícia importante é a futura recuperação da Passarela Joaquim Macedo que liga os dois cartões postais da cidade, com a substituição do piso de madeira em toda a sua extensão. Essas iniciativas demonstram o compromisso do governo do Estado em melhorar a infraestrutura urbana e manter os locais históricos em condições ideais para os cidadãos e visitantes.

O secretário de Obras Públicas, ítalo Lopes, reforçou: “Iniciamos a revitalização do Novo Mercado Velho em conjunto com a Economia Solidária, fazendo essa intervenção com toda a cautela possível para não trazer prejuízos, mas também com toda a segurança. É o mesmo olhar que estamos tendo com o deck da Gameleira, os pontos dos táxis de lotação, além do madeiramento da Passarela, com apoio da [Secretaria de Governo] Segov, [Fundação de Tecnologia do Estado do Acre] Funtac e o trabalho do [Instituto de Administração Penitenciária] Iapen, com os apenados contribuindo com as obras de revitalização em Rio Branco”.

Por Samuel Bryan- Agência de Notícias do Acre

Fotos: José Caminha/Secom

