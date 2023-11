O jornalista João Leite Neto morreu hoje aos 80 anos. O ex-apresentador do Cidade Alerta (Record) travava uma luta contra um câncer e estava internado em um hospital de Curitiba, no Paraná, onde vivia atualmente com a esposa, Valéria Amaral. Ele deixa quatro filhos.

O jornalista ficou na UTI na última semana, sofreu uma parada cardíaca na manhã de hoje e não resistiu. O velório acontecerá amanhã (8), a partir das 9h, no Cemitério do Morumby, em São Paulo.

UOL

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram