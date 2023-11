Na manhã desta terça-feira, 07, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões – DCORE, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do nacional H. B. de O., de 25 anos. O preso é um dos suspeitos de praticar um roubo numa residência localizada no bairro Belo Jardim I.

De acordo com a investigação, no mês de junho deste ano, a vítima se encontrava em sua residência, no período noturno, quando foi surpreendida pela ação de três agentes, os quais munidos de arma de fogo, subtraíram diversos pertences, tomando rumo ignorado após o evento. Diante da notícia, os investigadores da especializada deram início à investigação.

Após a coleta dos elementos de informação, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do suspeito identificado, a qual foi deferida pela Justiça acreana. Insta ressaltar que o preso é suspeito da prática de outros roubos praticados em circunstâncias semelhantes

Devidamente detido, o preso foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos cabíveis, e em seguida encaminhado ao Poder Judiciário para ser submetido à audiência de custódia.

Por Assessoria/ PCAC

