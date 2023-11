Por indicação da presidente Ivoneide Bernardino, a Câmara Municipal de Sena Madureira, concedeu moção de aplausos ao capitão-tenente da Marinha do Brasil, Paulo Sérgio Gomes, pelos serviços prestados á população do município enquanto esteve no comando da agência fluvial de Boca do Acre.

Além de prestar serviços de regularização de embarcações em Sena Madureira, a agência também ofereceu cursos aos moradores e estreitou as relações entre as instituições, sobretudo com o poder legislativo.

“É uma honra conceder essa moção de aplausos ao capitão-tenente Paulo Sérgio, tendo em vista que ele serviu a população da melhor maneira possível. Como cidadã senamadureirense e atual presidente da Câmara Municipal, agradeço a ele pelo empenho e dedicação, desejo boa sorte nesse novo ciclo que vai iniciar em sua vida”, destacou a presidente.

“Estou muito feliz e emocionado por receber essa homenagem do poder legislativo de Sena Madureira, a gratidão vai ser eterna por esse município e por toda a a região amazônica. Foram dois anos desafiadores em minha vida, mas reconhecimentos como esse de hoje faz tudo valer a pena. Agradeço a presidente Ivoneide Bernardino, e aos demais vereadores por essa homenagem e o reconhecimento ao nosso trabalho”, afirmou.

A cerimônia foi realizada no plenário da casa do povo, e contou com a presença dos vereadores Tom Barbosa, Sidiney Araújo, Canário Roseno e Charmes Diniz. Além do procurador jurídico, Dr. Raimundo Monteiro, e servidores da casa.

Assessoria

