Na manhã desta sexta-feira uma senhora idosa foi vítima de um corte profundo na cabeça quando andava no calçadão no centro de Rio Branco, testemunhas que estavam no local viram quando a senhor tropeçou em um buraco e caiu batendo a cabeça contra o solo provocando um corte profundo.

Populares revoltados colocaram a culpa no prefeito Tião Bocalom, segundo eles o prefeito não vem trabalhando na recuperação dos buracos existentes no local, colocando em risco todos os dias as vidas das pessoas principalmente as dos idosos.

O centro da cidade também está abandonado e com centenas de buracos impossibilitando as pessoas de fazer suas compras no local, comentou uma das testemunhas do ocorrido.

Caso o prefeito queira comentar a matéria o espaço está aberto.

