Na tarde da última quinta-feira, 02, a guarnição de serviço de Rádio Patrulha foi acionada via COPOM para uma ocorrência de maus-tratos a animais na rua Newton Prado, bairro Cruzeirinho. Ao chegar no local, o solicitante estava com seu cachorro apresentando sangramento e um corte na região do focinho; relatou que seu vizinho V.M.V., de 40 anos, chamou seu animal de estimação e desferiu um corte nele utilizando um terçado.

A equipe conversou com o autor que confirmou os fatos e relatou que toda vez que passava próximo à referida residência o animal tentava mordê-lo. Dessa forma foi dado voz de prisão ao autor, sendo conduzido e entregue na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Por Polícia Militar, através do 6°BPM

