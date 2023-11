A atriz Elizangela do Amaral morreu, nesta sexta-feira (3), aos 68 anos, em Guapimirim (RJ). A informação foi confirmada pelo empresário Lauro Santanna à reportagem do R7. Segundo ele, Elizangela sofreu um infarto. Na sequência, foi chamada a ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Os socorristas tentaram reanimá-la, mas ela não resistiu e morreu.

Em janeiro de 2022, Elizangela chegou a ser internada em estado grave com Covid-19. Após recuperação, ela causou polêmica nas redes sociais com publicações contra a vacinação. A atriz publicou uma arte na qual comparava a imunização contra a doença com um estupro.

Com 58 anos de carreira, Elizangela atuou em vários trabalhos, como Roque Santeiro, Senhora do Destino, A Favorita, Salve Jorge, entre outros. Na Record TV, ela participou do elenco de A Terra Prometida. Seu último trabalho foi em 2019, quando atuou em A Dona do Pedaço.

r7

