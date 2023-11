Na noite desta sexta-feira 03, Uma tragédia abalou a cidade de Rio Branco, quando um grupo de quatro homens fortemente armados perpetraram uma chacina em uma residência na Travessa Morada do Sol, no bairro Taquari. O incidente resultou na morte de seis pessoas e deixou uma sétima gravemente ferida.

O crime aconteceu por volta das 20 horas, quando um caminhonete do tipo Frontier parou em frente à residência. Os criminosos, todos encapuzados, saíram do veículo e invadiram a casa, surpreendendo as vítimas que se encontraram em seu interior. De maneira indiscriminada, efetuaram diversos disparos que tiraram a vida de seis pessoas no local.

Uma sétima vítima, gravemente ferida, foi facilmente socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada com urgência para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

Até o momento, as autoridades não divulgaram as identidades das vítimas nem os possíveis motivos por trás dessa ação criminosa. A Polícia Militar e a Polícia Civil estão no local, conduzindo uma investigação minuciosa em busca de informações que possam levar à elucidação do crime.

Os autores do crime fugiram do local após o ataque, intensificando os esforços das autoridades para localizá-los e levá-los à justiça.

Por AcreOnline.net

Com informações ContilNet

