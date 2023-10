Gustavo ficou muito próximo de uma medalha no salto em distância

Moisés Souza (Bujari), no lançamento do martelo, e Melyssa Gomes (Epitaciolândia), no judô, conquistaram no último sábado, 28, em Brasília, no Distrito Federal, medalhas de prata e bronze, respectivamente, as primeiras do esporte acreano na fase nacional dos Jogos Escolares.

“Foi um dia emocionante para o nosso esporte. Essas medalhas são a valorização de um trabalho, dos professores, dos estudantes/atletas e dos dirigentes da FADE e da secretaria de Educação”, declarou o presidente da Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE), João Renato Jácome.

4º lugar no adaptado

Gustavo Souza (Bujari) terminou na 4ª colocação no salto em distância do atletismo adaptado em outro grande resultado do esporte acreano em Brasília.

Projeto social

Melyssa Souza foi descoberta pelo professor Amarildo Leão em um projeto social de artes marciais em Epitaciolândia.

“O professor Amarildo ministra aulas gratuitas três vezes por semana. Existem trabalhos sendo realizados nos municípios e uma das nossas metas é garantir um apoio ainda maior”, declarou o presidente.Moisés e o professor Wedson Coelho após a conquista da prataFotos Helder Freire FADE: Professor Amarildo, a medalhista de bronze Melyssa e o presidente João Renato.

