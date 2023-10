Uma guarnição da Polícia Militar que atua no Bujari apreendeu uma arma de fogo no sábado, 28, em um ramal no município.

Os militares receberam informações de que um homem em um carro preto estava aterrorizando moradores do ramal da Zéza e proximidades. Os militares realizaram patrulhamento e encontraram o suspeito no veículo, feita a busca pessoal e veicular foi encontrado no porta luvas uma arma de fogo artesanal.

Diante dos fatos os militares encaminharam o indivíduo à delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

FORAGIDO CAPTURADO

Uma guarnição averiguava uma ocorrência e solicitou informações a um cidadão sobre os fatos, momento este em que o indivíduo informou aos policiais que tinha uma pendência com a justiça.

Os militares realizaram uma consulta nominal e constataram existir um mandado de prisão em aberto em desfavor do envolvido.

Os policiais encaminharam o homem à delegacia de polícia para que fossem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

Por Assessoria de Comunicação da PMAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram