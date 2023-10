Os salvadores do asfalto e do ar realizaram mais um resgate aéreo na última quinta-feira, 26. Em atuação conjunta, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Acre (Samu) e o Centro Integrado de Operações Aéreas do Acre (Ciopaer) resgataram o idoso indígena, Francisco Sabino Kulina, 75 anos, na aldeia Santo Amaro, uma comunidade entre Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus.

O paciente, cujo quadro de saúde era estável, foi prontamente transportado para o Pronto-Socorro de Rio Branco, graças à eficácia dessa colaboração entre o Samu e o Ciopaer.

O comandante do Ciopaer, tenente-coronel Samir Freitas, resumiu a importância da operação: “Nossa prioridade é garantir que as vítimas recebam cuidados médicos o mais rápido possível. A colaboração eficiente entre o Samu e o Ciopaer é essencial para alcançar esse objetivo”.

Além disso, a enfermeira do Samu, Thays Daher, que participou ativamente da operação, enfatizou a relevância do trabalho conjunto: “Mais um resgate realizado nesta manhã. Nos dirigimos para Manoel Urbano, na Aldeia Santo Amaro, para salvar o idoso indígena de 75 anos, com evisceração de colostomia, que estava sentindo dores. O Estado garantiu todo o suporte, e ele foi transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco e está estável, para avaliação do cirurgião”.

O resgate aéreo é um exemplo notável de cooperação entre diferentes serviços de emergência e destaca o compromisso das equipes em salvar vidas no Acre. Participou também da operação o co-piloto, capitão do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), Athos Albuquerque.

Desde 2019, a parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e o Centro Integrado em Operações Aéreas (Ciopaer) tem sido crucial para proporcionar agilidade no atendimento a situações de emergência. O tempo muitas vezes é um fator determinante na preservação de vidas, e o transporte aéreo desempenha um papel fundamental nesse processo.

Por Luana Lima Agência de Noticias do Acre

Foto Sesacre

