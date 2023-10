Na tarde de ontem (18), a presidente da câmara municipal, Ivoneide Bernardino, participou do ato de entrega de um mine trator agrícola, a um produtor rural que reside na região do projeto Joaquim de Matos, zona rural de Sena Madureira.

O equipamento foi entregue pela administração municipal ao casal de produtores rurais Carlinhos e Janeide, e será fundamental para o aumento da produção familiar na localidade.

“Agradeço ao prefeito Mazinho Serafim pelo convite para participar de um momento importante como esse. É gratificante ver nossos produtores rurais sendo estimulados á continuar acreditando na produção familiar. Desejo muito sucesso, e parabenizo a gestão municipal em nome do prefeito Mazinho Serafim pelo apoio ao homem do campo”, disse.

A agenda também contou com a presença do prefeito Mazinho Serafim, do vereador e 1º secretário Alípio Gomes, do secretário municipal de produção e desenvolvimento rural, Ecinairo Carvalho (Xuxa), e do servidor municipal Rutinaldo Queiroz (Choquito).

